Новый министр, финансовая поддержка молодёжных пространств и педагогов – хорошие новости оперативного заседания

В областном правительстве - новый министр. О назначении сообщил губернатор Мурманской области во время оперативного совещания. Также губернатор рассказал о планах по развитию Мурманской области на 2023 год.

В правительство региона вернулся Александр Кобытев. До 2016 года он занимал должность первого заместителя министра энергетики и ЖКХ области. Теперь же его назначили министром этого ведомства.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Последние шесть лет он находился в нашем «МЭСе» и возглавлял Североморский филиал. Я уверен, что этот профессиональный опыт, который был приобретён, укрепит блок Алексея Германовича Лыженкова и позволит выполнить все поставленные задачи».

Во время оперативного совещания в правительстве региона также поговорили и о планах по развитию региона в 2023 году. Как сообщил Андрей Чибис, в области планируют создать 6 новых молодёжных пространств СОПКИ». Интерес к таким объектам есть. В Кольском Заполярье уже работают 17 молодёжных пространств. За минувший год их посетили более 90 тысяч человек.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году мы продолжим их открывать. Соответствующие деньги, субсидии заложены. Их получат Заозерск, Никель, Заполярный, Гаджиево, Полярный и город Мурманск».

Ещё одна инициатива - развитие в мурманских школах профориентационных классов. Их уже создавали в 2022 году, а в этом проект продолжит работать и распространится на все муниципалитеты. Образованию уделят особое внимание, так как Президент РФ этот год в стране объявил Годом педагога и наставника. Андрей Чибис напомнил, что в Мурманской области педагогам оказывают набор мер поддержки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Молодым специалистам выплачивают единовременное пособие в размере шести окладов при трудоустройстве. А в течении первых трёх лет работы - ежемесячная 20% надбавка к окладу. Помимо этого, каждому педагогическому работнику оказывается разовая материальная помощь. Напомню, что мы установили минимальную зарплату для молодых специалистов. Тот, кто приходит в школу, не может получать менее 40500 рублей. Помимо федеральной у нас действует региональная выплата за классное руководство учителей в размере 8000 рублей».

По словам губернатора, количество педагогических работников в Мурманской области составляет около 14 тысяч человек. Андрей Чибис поблагодарил их за труд по воспитанию и обучению детей.