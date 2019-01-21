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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.01.19 19:30

Новый мобильный многофункциональный военный тренировочный комплекс появился в Гаджиево

Для подводных сил это первый подобный проект. Отрабатывать военные задачи теперь можно в одном месте и с применением новейшего оборудования.

Аналогов тренажёру, установленному в Гаджиево, попросту нет. Комплекс, на котором можно отработать любой сценарий подводных или надводных боев, разработан  специалистами  отечественного  концерна «Океанприбор», которые не первый год занимаются  разработками гидроакустических систем и вооружения для флота. 

- На данном комплексе можно отрабатывать элементы спасательной подготовки. Спасательные устройства практически всех подводных лодок и надводных кораблей между собой схожи, поэтому на данном комплексе можно обучить личный состав всех проектов подводных лодок, стоящих на вооружении командования подводных сил, а также надводных кораблей, - считает Аркадий Романов, контр-адмирал, командующий подводными силами Северного флота.

В распоряжении военнослужащих интерактивные доски, макеты отсеков подлодок, скалолазные и водолазные тренажёрные элементы. Главный плюс, по мнению проектировщиков, возможность обучения и гражданских социалистов.

- Перед нами стоит задача диверсификации военной продукции, поэтому этот дайв-центр подойдёт и для гражданских водолазов,  -  говорит Владислав Занин, представитель концерна «Океанприбор». – Тренажёр может использоваться и для подготовки нашей сборной по подводной охоте.

Комплекс позволяет проводить большую методическую работу. С помощью 16 специальных подводных камер, мониторов и постоянной радиосвязи с водолазом можно отследить процесс погружения, зафиксировать и разобрать ошибки, отточить навыки.

- Этот комплекс мобильный. Сделано это для того, чтобы, например, переместить его, провести модернизацию, - отмечает  Владислав Занин, представитель концерна «Океанприбор». – Мы хотим, чтобы комплекс находился в том месте, где он наиболее востребован в текущее время.

Перевозить элементы учебной базы можно любым транспортом. Сбор комплекса уже на месте производится в течение 2 месяцев.

Стоимость тренировочного штаба 113 миллионов рублей. В планах Минобороны построить больше таких площадок - сначала в военных городках Северо-Западного региона, далее и по всей России.

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