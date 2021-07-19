Новый мурал стал украшением здания на улице Шмидта в Мурманске

Художники смогли нанести изображение на всю высоту пятиэтажного дома.

Горожане сразу обратили внимание на тематический рисунок на торце одного из зданий, некоторые даже успели дать ему название «Ледокол». На самом деле, по задумке создателей, на стене изображён порт. Морская тематика прослеживается во всем: взмывающие в небо чайки и знакомые очертания зданий возле залива.

Участники мурманского отделения «Союз художников России» планируют завершить работу в ближайшие дни.

Муралы вскоре появятся и в Росте.

Мария Михайленко, председатель мурманского отделения «Союз художников России»: «В Росте планируется фестиваль уличной культуры в «Урбан –АРТ» конце августа - в начале сентября, приезжие и местные художники сейчас не буду выдавать секрет будущих картинок, но работа идёт потихоньку».