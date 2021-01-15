«Новый Мурманск» - флагманский проект для развития городов

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков полностью поддержал реализацию масштабного проекта «Новый Мурманск». Об этом он сообщил вовремя встречи с губернатором Андрей Чибисом на полях Гайдаровского форума.

«Это флагманский проект для развития городов. Считаю, сделать «Новый Мурманск» – дело чести. Мурманск – бесспорная столица Севера», – сказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

По итогам встречи стороны договорились в ближайшее время сформировать совместный план мероприятий по поэтапной реализации проекта «Новый Мурманск» в столице Заполярья.

Напомним, проект предусматривает обновление промышленной территории в областном центре. На месте судоремонтного предприятия планируется создать морскую набережную, которая охватит действующий морской вокзал и площадь перед ним, и современное общественное пространство с арктическим музеем, апарт-отелями, гастрономическим кластером. Также в едином дизайн-коде будут обновлены и благоустроены прилегающие территории, включая одну из визитных карточек города – железнодорожный вокзал.