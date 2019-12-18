«Новый Мурманск» - новые перспективы

Федеральное правительство поддержит инициативы Мурманской области по созданию территории опережающего развития «Столица Арктики» и введению режима свободного порта Мурманск. Об этом в рамках выездного заседания президиума Госкомиссии РФ по вопросам развития Арктики в Мурманске заявил зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев.

Выездное заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, состоявшееся на площадке «Атомфлота», возглавил зампредседателя правительства Юрий Трутнев. Основным вопросом повестки стало создание системы преференций для новых проектов, реализуемых в северных широтах. Трутнев подчеркнул, что федеральный центр прислушался к мнению Мурманской области о необходимости создания особых условия для инвесторов.

«Для этого создается система преференций, - отмечает Юрий Трутнев, зампредседателя правительства РФ. – Как они скажутся на работе, нам будет видно уже через два-три года».

По словам Юрия Трутнева, проект закона о создании сбалансированной системы преференций уже подготовлен, согласован с правительством и должен быть внесён в Госдуму в I квартале 2020 года. В основном речь идёт о нефтегазовых проектах, однако, преференции будут также предоставляться проектам по добыче твёрдых полезных ископаемых и проектам развития инфраструктуры.

Кроме того, с 2020 года в Арктике начнёт работу Агентство по развитию человеческого капитала, задачей которого станет кадровое обеспечение новых инвестпроектов. Также в регионе будет создана территория опережающего развития. Она получит название «Столица Арктики».

«Предложения, которые сегодня были озвучены, - готовить кадры для обеспечения развития Арктики», - резюмировал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Режим территории опережающего развития упрощает осуществление амбициозного проекта по созданию международного арктического кластера «Новый Мурманск», позволяет реализовать его прямо на территории порта. «Новый Мурманск» стал бы культурным и деловым центром региона, а так же площадкой для изучения Арктики, многоплановым музеем и местом для развития малого бизнеса.

Кроме того, поддержку получила заявка порта Мурманск на получение статуса свободного по аналогии с Владивостоком.