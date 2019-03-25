Новый объект на стадионе «Льдинка» жёстко контролирует администрация

За последние годы в Мурманске были обновлены и воздвигнуты 136 детских и спортивных площадок. Ещё одна стройка близится к завершению. Совсем скоро на стадионе «Льдинка» в Первомайском округе появятся новые здания раздевалок, тренерские и подсобные помещения.

Правительство Мурманской области активно развивает спорт в регионе. Повсеместное обновление спортивного инвентаря и реконструкция существующих тренировочных площадок - основной путь реализации намеченного плана. Справедливо отметить, что некоторые спортивные объекты легче снести и построить заново, чем восстанавливать. Так в 2014 году здания старых раздевалок на стадионе «Льдинка» были демонтированы. На их месте построили новое здание с современной системой вентиляции и надлежащими коммуникациями. В настоящее время строительные бригады работают над возведением ещё одного здания, где разместят раздевалки, тренерские, душевые, санузлы и мастерскую по починке инвентаря.

«Муниципалитет очень серьёзно относится к исполнению подрядов по отношению к городу. У нас есть жёсткие условия 44 федерального закона, поэтому в рамках этого закона будем внимательно следить и требовать исполнения всех обязательств», - отметил Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска.

Порядка двухсот детей занимаются на стадионе «Льдинка», который относится к детско-юношеской спортивной школе № 6, можно сказать, национальным видом спорта - хоккеем с мячом. Причём среди юных спортсменов есть и мальчики и девочки. Чтобы будущие чемпионы смогли продолжить свою спортивную карьеру, строители трудятся не покладая рук.

«На данный момент нас всё устраивает. Строители согласовывают с нами все сроки, - рассказывает Галина Полякова, директор ДЮСШ № 6 по зимним видам спорта. - Если есть возможность, то мы им даём дополнительное время, когда у нас нет учебного процесса. Всё идёт, мы надеемся, что 24 июня мы примем это здание».

Специалисты администрации особо тщательно следят за сроками исполнения работ, но качество контролируют на высшем уровне. Уже к 24 июня новое здание должно быть готово принять спортсменов и тренеров.