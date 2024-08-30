Новый образовательный сезон школьники Мурманска встретят в комфортных условиях

В Мурманске состоялось ежегодное городское августовское совещание, на котором педагоги наметили планы на предстоящий учебный год.

Накануне в Мурманске состоялось большое августовское совещание педагогических работников всего региона, а сегодня планы на новый учебный год обсудили в узком кругу учителя города-героя. Они отметили, что образовательный сезон школьники встретят в комфортных условиях.

В Мурманске состоялось ежегодное городское августовское совещание, на котором педагоги наметили планы на предстоящий учебный год.

Елена Меркушова, член Совета депутатов города Мурманска VI созыва: «Этот учебный год мы начинаем с очень хорошими результатами в плане совершенствования наших образовательных организаций. 26 образовательных организаций города Мурманска в стратегическом плане «На Севере – Жить!» вошли в проект «Арктическая школа».

В учреждения закупили новое оборудование, которое позволит школьникам с комфортом изучать предметы. Откроют классы дополнительного образования, где ученики будут получать новые знания, которые пригодятся при выборе профессии в будущем.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «С учётом того, что сделали в предыдущие три года: каждая наша школа получила, как минимум, одно новое пространство образовательное, новая статусность, новое качество оказания услуг образовательных».

Кроме того, в ближайшие пять лет мурманские школы должны создать новую образовательную среду.