Андрей Чибис: «Считаю, что людям надо дать тепло»В начале сентября похолодание затронет регионы СЗФО
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.08.21 19:30

Новый отопительный сезон стартовал

В этом году северянам не придётся ждать пятидневного снижения температуры воздуха до 8 градусов. По поручению главы региона Андрея Чибиса подготовка к отопительному сезону должна быть завершена до начала сентября.

Погода в конце лета совсем недолго радовала северян тёплыми днями и очень скоро заставила достать обогреватели и тёплую одежду. Именно поэтому начало отопительного сезона жители региона ожидают с большим нетерпением. В этом году он стартует 1 сентября. Можно не сомневаться в готовности наших котельных – все необходимые работы по обновлению сетей и оборудования выполнены. Остаётся немного подождать - совсем скоро дома северян наполнятся теплом.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы готовы к новому отопительному периоду. У нас готовы и оборудование, вся инфраструктура горячего водоснабжения, персонал в полной готовности к новому отопительному сезону».

В первую очередь отапливать начали школы, детские сады и другие объекты социальной сферы. А вот подача тепла в жилые дома процесс небыстрый, требующий отладки в каждом конкретном доме. Но все муниципалитеты активно подключаются к «отопительному флэшмобу».

Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Запуск отопления в жилом фонде уже начался: с сегодняшнего дня запускается Североморск, вернее, с завтрашнего дня, с 1 сентября,  запускается Североморск и Мурманск. Буквально полчаса назад звонил Заозерск, что он приступил к запуску отопления. В пятницу я разговаривал с Ловозером и Кольским районом – они приняли решение с понедельника запустить отопление, поэтому сезон отопления стартовал».

У энергетиков есть несколько дней, чтобы настроить теплоподачу в жилой фонд. Этот процесс во многом зависит и от управляющих компаний. Поэтому в первое время бить тревогу, сетуя на холодные батареи, точно не стоит.

 

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