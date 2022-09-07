Новый отряд юнармейцев появился в Полярном

В ряды военно-патриотического движения приняли третий класс, ребята стали юнгами, получив береты и значки. А также побывали на туристической и военной площадках с мастер-классами по стрельбе и скалолазанию.

Отутюженная форма на вытянутых фигурках девчонок и мальчишек сегодня смотрится как-то особенно торжественно. А некоторая нервозность и дрожь в коленях допустима и прощается, ведь ребятам предстоит принять первую в жизни присягу.

Иван Мирошников, командир отряда юнг «Юнармии», г. Полярный: «Я стремлюсь к победам в спорте, ещё хочу быть патриотом и достойным гражданином России».

Уже сейчас третьеклассники прекрасно понимают, кто такой юнармеец, что им предстоит научится делать. Строевая подготовка и экскурсии на корабли и подводные лодки – одна из самых ожидаемых программ для ребят. Кроме того, они будут знакомиться с воинским обмундированием и, конечно, оружием. И это малышей совсем не страшит.

Мария Павлова, юнга «Юнармии», г. Полярный: «Я в тир ходила, мне нравится стрелять по мишеням».

Попробовать пострелять, правда, не с настоящих пистолета и автомата можно было сразу после посвящения – на образовательных площадках.

Евгения Друзьяк, начальник штаба Всероссийского движения «Юнармия» по ЗАТО Александровск: «Мы проводим огромное количество мероприятий военно-патриотической направленности. Дети заняты, понимают, что такое защита Отечества. Занятия проводят военнослужащие, поэтому они с юношеских лет видят образцы доблести и отваги, поэтому стремятся стать такими же сильными, как их наставники и шефы-военнослужащие».

Одним из главных в этом году событий для юнармейцев станет традиционная «Зарница». На этапах игры и можно будет опробовать новое оборудование для лазертага, приобретенное на субсидию из областного бюджета. Кроме того, благодаря финансовой поддержке, удалось закупить учебные материалы и туристическое снаряжение, компьютерную технику и столы для коворкинга. Поэтому совсем маленьким друзьям юнармейцев подготовят мастер-классы творческой направленности.

Яна Манжосова, педагог дополнительного образования МАУДО «ЦДО», г. Полярный: «Мы изготавливаем макет подводной лодки, потому что объединение у нас военно-патриотическое».

С прошлого года на базе Центра допобразования Полярного успешно функционирует Дом юнармии, который стал местом подготовки для добровольцев в форме всего ЗАТО Александровск. И вот ещё один отряд «Юнги юнармии» города воинской славы официально введён в состав военно-патриотического движения.