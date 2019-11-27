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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.11.19 19:30

Новый памятник открыли в Полярном

В Полярном силами предприятия «Водоканал» установлен новый памятник, посвящённый  труженикам тыла, работавшим на предприятии в годы Великой Отечественной войны и заложена капсула с обращением к жителям города 2049 года.

«В душе, в сердце каждого из нас есть свой памятник тем героям, нашим героям, которые легли за наше счастливое сегодня и будущее завтра, - говорит Владимир Сиботин, директор АО «ГУ ЖКХ». - Сегодня мы объединяем все наши памятники в наших сердцах в один единый монолит и ставим вот здесь. И он будет стоять в назидание нашим потомкам как память о героях».

Водоканал - старейшее предприятие, откуда уходили на фронт и возвращались после войны люди. К созданию мемориала привлекли краеведов и специалистов поисковых отрядов. Памятник помимо якоря должен был содержать связующий город и море элемент, таким стало корабельное орудие с подводной лодки типа «С». Экипажи этих кораблей заложили традицию - при заходе в порт салютовать об успешном боевом походе. Для Водоканала холостые выстрелы значили одно:  нужно обеспечить боевую машину водой, а для экипажа подготовить хорошую баню. 

«Я занимаюсь поисковой работой 40 лет, сейчас у нас идёт поисковое движение, мы собрали и захоронили двадцать две тысячи погибших солдат, - рассказывает Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов «Память» Мурманской области. -  Семь тысяч у нас сегодня покоятся в Долине Славы. За тридцать лет, когда я обращаюсь к вашему предприятию о помощи подготовить место для захоронения, мне ни разу не было отказа - всегда выделялась техника. Мы это всё готовили, всё это делали. Низкий поклон вам, вашему предприятию, многих и долгих лет существования».

Располагается памятник на закрытой территории предприятия, так что рассмотреть его можно только со стороны, мемориал виден от контрольно-пропускного пункта.

 

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