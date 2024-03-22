Новый подземный горизонт на Кировском руднике запустили

Вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев, глава Минвостока Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис приняли участие в запуске нового подземного горизонта на Кировском руднике.

Это будет способствовать наращиванию объёмов добычи руды до 25 млн тонн к 2025 году – объёмы будут увеличены на 2 млн тонн от текущего показателя уже в следующем году.

Чтобы воплотить такой масштабный проект компания вложила 36 млрд рублей.

В работах по монтажу и подготовке объекта к эксплуатации были заняты порядка 2 тысяч специалистов.

Напомним, в этом году Кировский филиал АО «Апатит» отмечает своё 95-летие.