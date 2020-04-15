Новый прибор облегчил и ускорил работу над тестами на коронавирус

Мурманские врачи показали новое оборудование, с помощью которого в лаборатории областного центра специализированных видов медицинской помощи делают высокоточные тесты на коронавирус. Результат готов уже спустя два часа.

До тысячи тестов на коронавирус в сутки - столько анализов могут делать специалисты лаборатории Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи. Новая тест-система высокой чувствительности в учреждении появилась благодаря помощи компании «НОВАТЭК», строители которой заметно подпортили статистику заражения в нашем регионе. Больше всего зараженных это люди, работающие на площадке предприятия в Междуречье и Белокаменке.

Анна Цветкова, биолог лаборатории Мурманского областного центра специализированных видов помощи: «Новый прибор выдает результаты быстро. Он в режиме онлайн выдаёт в течение 2-3 часов результат».

Аппарат диагностики может определять ложно положительный и ложно отрицательный результаты. С его помощью 4 сотрудника лаборатории в состоянии делать тесты в круглосуточном режиме.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного центра специализированных видов помощи: «И на десятый день бывают положительные анализы и у обсервированных людей. Эта мера действительно эффективная, нужная, что человек должен быть в обсервации 14 дней, чтобы не допустить дальше заражения окружающих».

В областном центре специализированной помощи так же располагается один из обсерваторов, в котором под наблюдением находятся люди из группы риска. Даже если у человека хорошее самочувствие, он может быть заражён. Врачи уже знакомы с коварством вируса, который проявляет себя в течение двух недель, когда пациента казалось бы пора было выписывать домой.