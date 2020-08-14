Новый пригородный поезд свяжет юг и север нашего региона

В Мурманской области запустили новый пригородный железнодорожный маршрут «Кандалакша - Апатиты - Выходной». Перевозить пассажиров будет состав из 4-х вагонов.

Данное направление было запущено по просьбам жителей области, чтобы сообщение между муниципальными образованиями стало быстрее и удобнее. Изначально планировалось запустить его с 2021 года, но благодаря усилиям регионального Минстранса это удалось сделать уже сейчас.

Поезд будет курсировать по пятницам и воскресеньям.