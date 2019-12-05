Новый призыв – новые правила

Дневной сон и сумка предметов личной гигиены! Армия уже не та, скажут те, кто служил в советское время. Но и здоровье у нынешних призывников «хромает», отмечают в комиссариате ЗАТО Александровск.

По меркам кампаний прошлых лет, нынешний осенний призыв в ряды Вооруженных сил России весьма и весьма скромный. Комиссариатам Мурманской области нужно призвать около 700 человек.

Тенденция к снижению показателей понятна, страна взяла курс на создание профессиональной армии, необходимость в солдатах срочной службы стала отпадать. Однако в северных широтах, а ЗАТО Александровск не исключение, есть факторы тормозящие набор.

«Несколько ухудшилось состояние здоровья у призывников. Частично это связано с тем, что часть годных без ограничений ребят связывают судьбу с высшими военными учебными заведениями, часть из них выбирают службу по контракту, как правило, самые здоровые», - комментирует Пётр Комаров, военный комиссар городов Полярного, Гаджиево и Снежногорска.

С 1 октября относительно призывных кампаний введены несколько новшеств. Одно из них касается досрочной демобилизации солдата, если в период прохождения службы у него родился второй ребёнок. «И второе новшество – учащиеся ребята имеют отсрочку по обучению», - сообщил Василий Петрович, заместитель главы ЗАТО Александровск.

Есть и приятные бонусы. Каждому призывнику вместе с формой в комиссариате выдаётся мобильная сумка, в которой есть необходимые принадлежности для личной гигиены. А во время службы солдатам теперь будет выделяться время для дневного сна.