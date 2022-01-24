Новый резидент Арктической зоны РФ откроет гостиницу для горнолыжников в Кировске

Инвестор планирует реконструировать здание на улице Ленинградской.

Инвестиции в данный проект составят 111 миллионов рублей. Будет создано 24 новых рабочих места. Планируется, что реализовать эту идею удаться уже в первой половине 2026 года.

Естественно, что не только отдых на популярных курортах Заполярья должен быть комфортным. Туристы также должны удобно добираться до них. Поэтому авиакомпания «Россия» запускает рейс из Санкт-Петербурга в Апатиты. Теперь самый высокогорный горнолыжный курорт на Северо-Западе России, станет доступнее. Полёты в аэропорт «Хибины» будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Первый рейс запланирован уже на 11 февраля.