По словам эксперта, «омикрон»-штамм, который с момента обнаружения отличался от всех прошлых штаммов большим количеством мутаций, отличается тем, что защита, обеспечиваемая предыдущими версиями COVID-19, не полностью распространяется на «омикрон» и его субварианты. Таким образом, люди, переболевшие ранними версиями «омикрона», всё ещё могут заражаться более поздними вариантами.

15 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (8), Апатитах (2) и Мончегорске (2).

Новый рост заболеваемости коронавирусом возможен летом, он может быть связан с появлением новых вариантов вируса, в том числе и мутаций «омикрон»-штамма, сообщил «Интерфаксу» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования института эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По словам эксперта, «омикрон»-штамм, который с момента обнаружения отличался от всех прошлых штаммов большим количеством мутаций, отличается тем, что защита, обеспечиваемая предыдущими версиями COVID-19, не полностью распространяется на «омикрон» и его субварианты. Таким образом, люди, переболевшие ранними версиями «омикрона», всё ещё могут заражаться более поздними вариантами.

Также эксперт отметил, что основные меры для снижения последствий пандемии, прежде всего, вакцинация - остаются эффективными средствами борьбы.