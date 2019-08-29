Новый шедевр современного граффити появился в Мурманске

«Мурманск спортивный» - так называют новый арт-объект, появившийся в историческом центре Мурманска. Его создатели - юные энтузиасты-художники, объединенные городским Домом молодёжи. Созданный его активистами проект в рамках фестиваля «Комфортная городская среда» позволил украсить город несколькими яркими шедеврами арт-декора.

По мановению шести, именно столько было художников в группе авторов, почти волшебных, кистей юных художников серая и невзрачная подпорная стена на улице Карла Маркса превратилась в наполненный глубоким смыслом, креативный арт-объект, который уже облюбовали местные фотографы и даже туристы. Он стал ещё одним шедевром в копилке новинок, подаренных Мурманску активистами проекта, реализуемого в рамках фестиваля «Комфортная городская среда».

«Очень интересный рисунок. Радует то, что примерно 100 молодых человек задействованы в реализации данного проекта, - отмечает Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - Приятно, что город становится ярче, чище, появляются арт-объекты, Хотелось бы верить, что они станут тем двигателем, который подтолкнёт жителей ближайших домов к участию в процессе благоустройства города».

Забота о красоте и уюте областного центра – общее дело всех мурманчан, уверены энтузиасты Дома молодёжи. От горожан ждут бережного отношения к своим придомовым территориям, чтобы вместе с креативной молодёжью создать не просто комфортную, но и гармоничную среду.

«У нас в городе есть несколько трансформаторных подстанций, - отметил Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - Дворы не всегда выглядят презентабельно. Нам бы хотелось побудить наших земляков включиться в процесс благоустройства нашего замечательного города».

До наступления холодов современной «живописью» украсят 12 трансформаторных подстанций. Не останутся в стороне городские промышленные заборы, такие как у кинотеатра «Родина», и многочисленные подпорные стены. И это только часть проектов и акций фестиваля «Комфортная городская среда». Так же в Мурманске появятся скамейки с подогревом, оригинальные топиарные фигуры и малые архитектурные формы.