Новый штамм коронавируса уже зафиксирован в пяти регионах России

165 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+57), Кандалакшском районе (+28) и Североморске (+17).

Вероятность распространения штамма коронавируса «омикрон» высока, заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов, сообщает «Российская газета». Специалист привёл в пример Великобританию, где на «омикрон» приходится почти 40% от общего числа заражений. Штамм коронавируса «омикрон» считается крайне заразным, так как один больной может инфицировать сразу трёх человек. Он был обнаружен уже почти в 80 странах мира.

Отличить один штамм от другого помогут медицинские анализы, однако, есть ряд симптомов, которые могут облегчить определение варианта вируса. Это утомляемость, учащенный пульс, першение в горле, боль в мышцах и сухой, но несильный кашель.

Новый штамм коронавируса зафиксирован в пяти регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления в Госдуме на обсуждении законопроекта о введении QR-кодов. По словам Голиковой, на сегодня новый штамм выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Все случаи завезены из ЮАР.