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День за днём с «Арктик-ТВ»16.03.18 19:30

Новый социальный отдел открылся в аптеке на Кольском проспекте

В одном из филиалов муниципальной аптеки Мурманска открылся социальный отдел. Льготу на лекарства в 10-15% могут получить не только пенсионеры, ветераны и инвалиды, но и все беременные женщины.

Муниципальная сеть аптек в Мурманске насчитывает 18 филиалов. В 8 из них существуют специализированные социальные отделы, число которых постепенно увеличивается. Последний из них открылся в аптеке № 24 на Кольском проспекте.  Отличительная особенность этого филиала в том, что лекарства по сниженной цене тут могут приобретать не только инвалиды, пенсионеры и ветераны, но и беременные женщины.

- Особенность этого отдела в том, что здесь представлены препараты для беременных женщин, которые назначаются врачами в различные сроки беременности, - поясняет Олег Ноздрачёв, руководитель сети муниципальных аптек, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Это витаминные препараты, именные препараты, противовоспалительные, жаропонижающие и т.д. Всего представлено более 300 наименований и отечественного, и импортного производителя.

Ассортимент для социального отдела формируется на основе тщательного анализа спроса населения. Все лекарственные средства представлены с минимальной наценкой, имеют надлежащие сертификаты качества и проходят трехступенчатую систему проверки. За прошлый год услугами льготного отдела воспользовались 16,5 тысячи мурманчан, при этом в совокупности им удалось  сэкономить более 3 миллионов рублей.

- В такое непростое время, когда экономические проблем очень сильно влияют на цены, в том числе и на лекарственные препараты, такая инициатива только приветствуется, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

В дальнейшем руководства аптечной сети планирует увеличение числа социальных отделов, в том числе профильных, таких как на Кольском проспекте, 141.

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