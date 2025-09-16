Новый состав экспедиции «Северный полюс-42» продолжает работу своих предшественников

Полярники Арктического и антарктического научно-исследовательского института успешно завершили операцию по доставке сменного состава и снабжения для экспедиции «Северный полюс-42» и перебазировали дрейфующую станцию на новое ледовое поле в 430 километрах от прежнего.

Новая льдина площадью около 36 кв. км и толщиной до двух метров станет научной площадкой для учёных до весны 2026 года. На льдине вновь развернуто научное оборудование и поднят российские триколор.

Операция по перебазированию станции проводилась при поддержке научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» и вертолётов МИ-8 МТВ.

«Трешников» доставил полярникам около 50 тонн грузов – свежие продукты, топливо, научное оборудование и посылки из дома, а также проложил канал для ледостойкой платформы к новому ледовому полю.

За время дрейфа с октября прошлого года станция прошла уже 3,5 тысячи километров. В программе СП-42 — более 50 видов исследований. Результаты научных наблюдений показывают: несмотря на сокращение летнего льда в начале двухтысячных, необратимых изменений в арктической климатической системе пока не зафиксировано.