Новый спортивно-игровой комплекс – подарок школьникам и жителям микрорайона

Ещё на одну комфортную спортивно-игровую площадку в Мурманске стало больше. Почти готов к открытию многофункциональный комплекс на территории общеобразовательной школы № 31. Это большой подарок не только ученикам образовательного учреждения, но и всем жителям микрорайона.

До первого сентября осталось меньше недели. Учеников школы № 31 Мурманска ждёт сразу несколько сюрпризов – новые оконные блоки в актовом и обеденном залах, обновления в кабинете ритмики, отремонтированный пищеблок. Кульминацией станет новая, яркая, многофункциональная спортивно-игровая площадка, выполненная в соответствии с самыми современными требованиями. Пользоваться новинкой смогут не только ученики школы, но и все жители микрорайона.

«Здесь раньше была теплица, которая давно выведена из строя. Были руины, - рассказывает Наталья Южакова, директор общеобразовательной школы № 31 города Мурманска. - Сейчас мы находимся на игровой детской площадке, спортивном комплексе. Подходит к завершению его установка. Это подарок от города нашим ученикам. У нас ученики с 1-го по 11-й классы. Площадка разделена на два уровня, для начальных классов есть зона, где группа продленного дня гуляет, и для старшеклассников, они смогут найти применение под свои занятия».

Сейчас работы близятся к завершению. Почти закончена установка оборудования, на очереди – покрытие площадки резиновой крошкой, а в отдельных зонах будут уложен и дополнительный мягкий и при этом износостойкий материал. «Будет укладываться покрытие, которое ударопоглащающее, - поясняет Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Всё оборудование сертифицировано».

Всего за последние годы в областном центре реконструированы и построены заново 136 детских и спортивных площадок. Такой вид активного отдыха пользуется у северян особой популярностью. Нередко такие объекты используются для организации городских спортивных праздников.

«Сегодня мы видим, что люди любого возраста могут выйти на улицу, позаниматься любимыми видами спорта, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Те школьные стадионы, которые мы реконструируем, рассчитаны на всех жителей города».

Новый спортивный объект будет доступен для всех желающих с 8 утра и до 22 часов вечера. В ночное время доступ на территорию школы закрыт.