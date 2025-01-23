Новый спортивно-оздоровительный комплекс начали строить в Первомайском округе Мурманска

В Мурманске на Кольском проспекте началось строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и тренажёрным залом. Процесс его возведения на контроле у регионального Минстроя.

В проекте предусмотрены подъезды и подходы к новому зданию, парковка и доступ маломобильных групп. Внутри, помимо тренажерных залов, будут большая и малая чаши бассейна.

Инвестпроект создан в рамках концессионного соглашения правительства Мурманской области и компанией «Бассейн на Кольском». Подрядчик уже приступил к подготовительному этапу строительства.

Журналисты «Арктик-ТВ поинтересовались у горожан, как они относятся к такой инициативе. Ответы были только положительные.