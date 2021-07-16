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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.07.21 19:30

Новый стадион скоро откроется под окнами Мурманского областного суда

С каждым годом в столице Заполярья становится все больше зон отдыха, детских и спортивных площадок. Совсем скоро в городе появится стадион, который будет располагаться рядом со зданием Мурманского областного суда на улице Полярные Зори.

Новый стадион на улице Полярные Зори будет считаться пришкольным, но заниматься спортом здесь смогут не только ученики 8-й гимназии, но и жители Мурманска. Сдать этот проект подрядчик должен был ещё в прошлом году, но особенности местности помешали завершить его вовремя.

Вячеслав Дудин, подрядчик: «Из-за рельефа всё и получилось. Освещение размещается на откосе, откос очень слабый, уклон большой, поэтому выносить туда опоры освещения ошибочно было. Когда стали переносить, пришлось сдвигать само поле, сюда залезать. Поэтому одно за другое зацепилось, время было упущено».

Новый стадион должен стать местом притяжения для любителей спорта. Сейчас объект находится на стадии завершения, но, по словам подрядчика, работы ещё достаточно.

Вячеслав Дудин, подрядчик: «Надо завести грунт, закончить резиновое покрытие на беговых дорожках, посадить деревья. Вот такие работы остались».

При реализации масштабного проекта учитывалось мнение жителей микрорайона. Каждый желающий сможет найти себе здесь занятие по вкусу: от игры в футбол или волейбол, до метания гранаты и толкания ядра. Закончить все работы подрядчик должен до конца лета.

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