Новый суточный антирекорд по числу заболевших поставила Мурманская область

В регионе выявлено 193 случая заболевания CoViD-19. Напомним, ранее Роспотребнадзор уже сообщал о том, что пандемия вряд ли пойдёт на спад до февраля-марта следующего года. В холодное время года вирус, как оказалось, распространяется даже быстрее.

Больше всего заболевших за сутки в Мурманске (+83), Североморске (+56), и Мончегорске (+27). 4 человека умерли от осложнений вызванных инфекцией.

За время начала тестирования на Covid-19 только государственные лаборатории региона сделали более 156 тысяч анализов.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в области составляет 19260.