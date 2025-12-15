Новый тур по Мурманской области «Сердце Арктики» вошёл в число лучших в стране и будет представлен на международном туристическом рынке

Пятидневный тур «Сердце Арктики» нацелен на китайских и индийских путешественников. Он включает в себя посещение туристами знаковых объектов региона. Проект Мурманской области вошёл в десятку лучших в стране, что обеспечит федеральную поддержку в продвижении на международном рынке.

Мурманская область в числе победителей Международной программы развития въездного туризма «Открой твою Россию». Торжественная церемония награждения и презентации проектов финалистов объединили более 500 участников.

Александра Кондаурова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мурманская область - это развитый промышленный регион. Всегда так было, но если раньше мы экспортировали в основном ресурсы либо продукты промышленного производства, то с недавнего времени нашим экспортом стали в том числе и впечатления».