День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.21 19:30
Новый учебный год на Северном флоте начался со штормового предупреждения
В связи с усилением ветра общее построение личного состава на плацу военного городка главной базы флота - Североморска было отменено. По полигонам боевой подготовки в Баренцевом море действует сигнал «Ветер-1».
Выход маломерных плавсредств из баз в таких условиях запрещён.
Что касается старта нового учебного года на Северном флоте, то он, как и в других войсках, начинается 1 декабря. Пока же командование подвело итоги.
В 2021 году было выполнено более 4300 мероприятий боевой подготовки, треть из них с применением оружия. Североморцы завершили 26 дальних походов, корабли и суда флота осуществили 14 деловых заходов в порты 8 иностранных государств.
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