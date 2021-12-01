Новый учебный год на Северном флоте начался со штормового предупреждения

В связи с усилением ветра общее построение личного состава на плацу военного городка главной базы флота - Североморска было отменено. По полигонам боевой подготовки в Баренцевом море действует сигнал «Ветер-1».

Выход маломерных плавсредств из баз в таких условиях запрещён.

Что касается старта нового учебного года на Северном флоте, то он, как и в других войсках, начинается 1 декабря. Пока же командование подвело итоги.

В 2021 году было выполнено более 4300 мероприятий боевой подготовки, треть из них с применением оружия. Североморцы завершили 26 дальних походов, корабли и суда флота осуществили 14 деловых заходов в порты 8 иностранных государств.