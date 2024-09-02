Новый учебный год начался и в Мурманском нахимовском военно-морском училище

С Днём знаний курсантов поздравили командующий Северным флотом Константин Кабанцов, сенатор Российской Федерации Татьяна Кусайко, гости училища и родители нахимовцев.

Нахимовское военно-морское училище воспитывает настоящих патриотов страны. А близость Северного флота позволяет молодым людям знакомиться с современными кораблями, подлодками, образцами вооружения и техники, получать первичные военно-морские навыки и сделать осознанный выбор жизненного пути.

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «Учеба в Нахимовском училище – это лишь первый шаг на пути защитника Отечества и военного моряка. Все мы, как старшие товарищи, окажем всю необходимую помощь в обучении, становлении, изучении азов военной и морской профессии».

Новый учебный год наша Нахимовка встречает с полным набором воспитанников — её ряды пополнили 78 первокурсников.

Право дать первый звонок предоставили воспитаннику первого курса, получившему высший балл на вступительных экзаменах, Кириллу Беднаровскому и вице-старшине второй статьи Кириллу Сычёву.

Мурманское нахимовское училище самое северное учебное заведение Минобороны России. Поступить сюда стараются школьники из разных регионов страны. Для обучения юношей созданы уникальные условия.