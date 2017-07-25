Новый учебный год учащиеся школы № 50 встретят с новой спортивной площадкой

В спальных микрорайонах Мурманска доступ к школьным спортивным площадкам должен быть открыт всем жителям – такой точки зрения придерживаются в городской администрации. Для этого нужно привести в порядок все спортивные объекты, а в некоторых местах построить новые. Например, в школе № 50 на улице Орликовой к началу нового учебного года на месте скал совсем скоро появится современное футбольное поле. Рабочие уже укладывают покрытие…

Средняя школа № 50 – единственная в густонаселённом микрорайоне на улице Орликовой. А это значит, что роль у этого образовательного учреждения особая. Местные ребятишки уже освоили баскетбольную площадку, а скоро для них здесь появится и долгожданное футбольное поле.

- Под патронатом школ мы решаем два вопроса. Первое - организация хороших стадионов, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск. - Второе - на них может заниматься население до 22 часов, а школа следит за всеми сооружениями.

Стадион рабочим пришлось строить с нуля, так как раньше здесь были голые скалы. Территорию выровняли и облагородили. Остался финальный этап - укладка искусственного покрытия. Подрядчик обещает завершить эти работы уже в ближайший понедельник. «Сейчас идёт подгонка материала - обязательное условие перед покрытием территории площадки», - поясняет Дмитрий Шумеев, представитель подрядной организации.

И это не последние обновления для пятидесятой школы. В следующем году дойдёт черед детской площадки. Она уже установлена, остается уложить безопасное тартановое покрытие. Всего же за последние шесть лет в Мурманске обновили порядка пятидесяти спортивных объектов.