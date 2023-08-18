Новый учебный год в мурманских школах начнётся в новых кабинетах и лабораториях

В Мурманске руководители и представители администрации города провели обход по образовательным учреждениям. Комиссия посетила три объекта образования, в которых отремонтированы новые пространства в рамках губернаторского проекта «Арктическая школа».

Пока юные северяне наслаждаются последними деньками каникул, в учебных заведениях всё готово к их возращению. Весь летний сезон шла работа по обновлению классов. Например, гимназия №6 может похвастаться новыми лабораториями по химии, физике, географии, робототехнике. Школьники с помощью нового оборудования могут заниматься исследовательской деятельностью и подготовкой к олимпиадам.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Это самая современное оборудование, интерактивная доска, приборы для подготовки по естественным наукам. В первую очередь - физика, биология, химия и, конечно же, это виртуальная реальность. Закуплены комплекты шлемов виртуальной реальности, что позволит ребятам изучать более глубоко те дисциплины, которые не могут позволит себе изучить в рамках школьного пространства».

Ещё одним участником проекта «Арктическая школа» был детский сад №118. Здесь выполнен ремонт музыкально-спортивного зала. Произведена замена окон, дверей и радиаторов отопления. Самое приятное для детей это интерактивный скалодром, на котором можно выполнять различные упражнения.

Глава города посетил школу №20. Здесь полностью обновлён кабинет информатики и лабораторной. Закуплено новое оборудование: интерактивная доска, 14 моноблоков, два wi-fi роутера, настенные часы.

Евгений Беризде, заместитель директора по административно-хозяйственной части СОШ №20: «Это интерактивная панель. С помощью пальцев руки можно создавать определённые программы. И учитель может их создавать, и ученики со своих моноблоков, которые будут отображаться на этой панели».

Все пространства готовы на 100%. В этом году в рамках конкурса проекта «Арктическая школа» победили 5 образовательных учреждений областного центра.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Программа «Арктическая школа», на мой взгляд, замечательная, уникальная и очень востребована. Не первый год реализуется, мы всегда стремимся, чтобы большое количество наших учреждений приняло в ней участие и подготовили достойные проекты, чтобы победить».

Юрий Сердечкин, надеется, что ребята, которые уже первого сентября придут в школы, оценят изменения и с радостью будут заниматься в обновленных помещениях.