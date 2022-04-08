24 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (10), Апатитах (4) и Мончегорске (3).

Новый вариант «омикрон»-штамма ХЕ заразнее предыдущих, но вряд ли он вызовет новую волну пандемии коронавируса, так как в России создан мощный коллективный иммунитет. Об этом ТАСС сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Мы так «хорошо» переболели в январе-марте, что сейчас создали очень мощную иммунную прослойку. Это следует также из факта, что сейчас четыре из пяти новых случаев инфицирования в стране вызваны «стелс-омикроном», который был самым заразным, но тем не менее число выявленных заболевших находится на минимумах. И если мы сейчас почти не болеем, имея широкое распространение очень заразного «стелс-омикрона», то 10% дополнительной трансмиссивности едва ли добавит проблем. И вряд ли он сам по себе станет причиной новой волны», - отметил специалист.