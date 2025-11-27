День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.11.25 19:29
Новый проект телекомпании «Арктик-ТВ» «Я выбираю Север» рассказывает о людях, которые выбрали местом своего служения Мурманск
Новый выпуск проекта телекомпании «Арктик-ТВ» «Я выбираю Север» рассказывает о работе первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко
Наши корреспонденты наблюдали за работой государственных служащих и спешат рассказать северянам об особенностях их трудовых будней.
От принятия ими ключевых решений, их плодотворной работы зависит развитие нашего региона.
Новый выпуск, который выйдет сегодня, 27 ноября, в 20.00, посвящён работе первого заместителя губернатора Оксане Демченко.
