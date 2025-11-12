День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.25 19:30
Новый выпуск проекта «Я выбираю Север» посвящён Ольге Вовк, заместителю губернатора Мурманской области
Новый проект телекомпании «Арктик-ТВ» «Я выбираю Север» рассказывает о людях, которые выбрали местом своего служения Мурманскую область.
От принятия ими ключевых решений зависит развитие нашего региона.
Корреспонденты «Арктик-ТВ» продолжительное время наблюдали за работой государственных служащих и спешат рассказать землякам об особенностях их трудовых будней.
Новый выпуск проекта посвящён заместителю губернатора Мурманской области Ольге Вовк.
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
