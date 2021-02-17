Новый высокотехнологичный томограф появился в областной больнице имени Баяндина

В условиях севера и полярной ночи каждый второй житель Мурманской области страдает от болезней глаз и нуждается в оперативном обследовании. Этот аппарат, недавно появившийся в областной больнице, позволяет в течение 15 минут безболезненно осмотреть пациента и поставить диагноз.

Роберт Ахмеджанов, заведующий отделением офтальмологии: «Этот прибор очень хорошо и очень детально контролирует ситуацию с глаукомой, по сравнению с прибором 2012 года, который уже морально и технически устарел. Этот прибор работает намного быстрее – это раз, второе – он как бы пробивает глаз с различными проблемами глаза: там хрусталик мутный или роговица мутная – он пробивает намного лучше и качество снимков по сравнению с прошлыми поколениями приборов неимоверно выше, что даёт врачу возможность более широкого охвата».

Оптическую томографию в областной больнице делают последние 9 лет, но время не стоит на месте и устаревшие приборы меняют на новые и высокотехнологичные.

Татьяна Крементская, заместитель главного врача: «Аналогичный аппарат поставлен в консультативное отделение консультативного медицинского центра для амбулаторных пациентов. Специально разведены потоки, чтобы амбулаторные пациенты со всей области могли получить эту услугу. Как мы видим, оборудование позволяет это делать в амбулаторных условиях, процедура абсолютно безболезненная, не требует никакой подготовки и можно даже деткам спокойно делать».

Офтальмологи областной больницы оказывают услугу диагностики бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования по направлению лечащего врача поликлиники по месту жительства. Учитывая эпидемическую обстановку, обследование ведётся строго по записи.