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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.07.24 19:30

Новый закон поможет в борьбе с кибермошенниками, но лучше не терять бдительность

Финансовые мошенничества стали самым распространенным видом преступлений в современном мире. С начала года северяне перевели мошенникам свыше 400 миллионов рублей. В региональном УМВД факты мошеннических действий со стороны телефонных аферистов регистрируются почти ежедневно.

Из общего числа зарегистрированных ИТ-преступлений почти 60% составляют преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «В региональном УМВД факты мошеннических действий со стороны телефонных аферистов регистрируются почти ежедневно. Северяне переводят незнакомцам, представляющимся полицейскими, сотрудниками службы безопасности банков и представителями всевозможных государственных организаций, колоссальные суммы».

Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. Например, пенсионерка одного из населённых пунктов Мурманской области ответила на звонок от незнакомой девушки, которая представилась сотрудницей Росфиннадзора, сообщив северянке о попытке хищения её накоплений.

- Причём они такие были очень обходительные, говорили очень грамотно. Часть суммы - это мои личные накопления, это деньги, которые ушли с зарплатной карточки, с пенсионной карточки, - рассказывает северянка. – Ну, а часть денег - это те, которые я брала в банках. Я уже их начала отдавать. Как будто это не я была, как будто какой-то гипноз».

Для борьбы с аферистами и предотвращения финансовых преступлений банки разрабатывают новые системы безопасности. Так, с 25 июля вступит в силу закон о новых механизмах противодействия кибермошенникам.

Михаил Гетманов, главный инженер сектора защиты информации отдела безопасности Отделения Банка России по Мурманской области: «Перед совершением перевода банк обязан будет убедиться, что счёт получателя не содержится в информационной базе данных Банка России. В неё попадают реквизиты, задействованные при мошеннических операциях. Если счёт внесён в базу, то банк должен будет приостановить такой перевод на два дня и уведомить об этом клиента. За это время человек сможет трезво оценить ситуацию, одуматься и не подтверждать транзакцию. Если же антифрод-система банка не защитила человека, а перевод на подозрительный счёт произошёл, то банк обязан будет компенсировать похищенные деньги в полном объёме в течение 30 дней».

Однако, главным залогом безопасности ваших финансов остаётся бдительность. Никогда не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные, включая номера банковских карт, пин-коды и пароли. Мошенники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов, компаний связи и прочих организаций. Помните, что никакой серьёзной компании не понадобятся запрашивать ваши персональные данные по телефону или смс-сообщению.

 

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