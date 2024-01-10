День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.24 19:30
Новый закон позволит клиентам банков лучше сохранять свои деньги
С 25 июля вступит в силу новый закон. Согласно ему банки должны проверять денежные переводы клиентов и возмещать похищенные средства в течение 30 дней.
Работать закон будет не только при обмане граждан.
Если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть деньги при условии, что клиент уведомил об этих фактах. В этом случае срок для перевода — 60 дней.
Кроме того, финансовые организации смогут на два дня блокировать переводы на подозрительный счёт и уведомлять об этом. За это время человек должен подтвердить или отказать в проведении перевода. Также банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, если полицейским сообщат, что они занимаются выводом и обналичиванием похищенных денежных средств.
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Последние комментарии
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