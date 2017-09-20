Новый зал спорткомплекса «Авангард» открыл двери для баскетболистов

В новом зале мурманского спорткомплекса «Авангард» завершился ремонт, в нём уже проходят первые тренировки. Молодёжная команда по баскетболу опробовала свежий паркет, на котором до конца года состоятся несколько крупных соревнований.

В спорткомплексе «Авангард» в этом году завершился масштабный ремонт спортивного зала. Помещение обновили полностью: поменяли инженерные системы, установили новые баскетбольные кольца, а стены вместо казённых зелёного или бледно-оранжевого оттенков покрасили в яркие цвета. Красиво так, что засматриваются даже спортсмены…

Особенно гордится руководство «Авангарда» новым напольным покрытием - самый удобный паркет в области. В других залах на полу либо старые доски, либо тонкий линолеум, долго бегать по которому слишком утомительно.

- Этот зал отвечает стандартам проведения официальных спортивных соревнований и по размеру и по качеству условий, - говорит Дмитрий Блохин, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. - У нас здесь лучший паркет в области. Мы гордимся тем, что у нас лучший пол, действительно, по сравнению с другими муниципалитетами. Зал будет также оборудован световыми табло, что даст возможность проведения официальных спортивных мероприятий.

На базе «Авангарда» в этом и следующем сезонах планируется проводить кубки города по волейболу, мини-футболу, баскетболу и флорболу. Кроме того, зал станет официальным местом тренировок для юношеской команды баскетболистов. Здесь ребята будут готовиться к первенствам области и России.

- Тренирует группу Акбашев Артём Рифович, кандидат в мастера спорта, сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Максим Кулебакин, директор СДЮСШОР № 8 имени В.А. Блохина. – Эта команда является чемпионом России единой лиги «ВТБ» в составе молодёжной команды ЦСКА. Сегодня, благодаря администрации Мурманска и комитета по физкультуре и спорту, у нас появилась уникальная возможность зайти в этот зал и начать подготовку к новому спортивному сезону.

Раньше юным баскетболистам для тренировок приходилось гастролировать от школы к школе. Это было неудобно, да и залы в учебных заведениях гораздо меньше тех, в которых проводятся чемпионаты и первенства. Качество подготовки от этого страдало, полагаться приходилось лишь на мастерство тренера. Теперь же у юношеской команды по баскетболу есть все возможности, чтобы стать чемпионами.