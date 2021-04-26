Новый зам, доначисление за отопление, подготовка к Дню Победы – оперативное совещание

Чем займется новый заместитель губернатора? В областном правительстве пополнение. Сегодня Андрей Чибис представил своего нового помощника, а заодно обсудил проблему доначислений в квитанциях за ЖКУ. Всё это во время оперативного совещания.

Новость, с которой не стыдно открыть оперативное совещание, регион получил 8 флаконов препарата «Спинраза», лекарство жизненно необходимо детям больным спинально-мышечной атрофией. По словам губернатора, ампулы уже привезли в областную больницу. Средства на их закупку теперь поступают от одного из федеральных фондов.

А вот Юрий Фомин спасал МГТУ от забвения. Будучи одним из советников главы региона в сфере образования, он разрабатывал проект перезагрузки университета. Теперь Фомин новый заместитель губернатора, курировать, как не сложно догадаться, он будет сферу науки и образования. Задачи перед новым замом стоят амбициозные. Например, ему предстоит вместе с другими вице-губернаторами ковать кадры для Арктики.

Про средства, но уже жителей региона, участники оперативного совещания тоже поговорили. Ведь многим гражданам в этом месяце придётся заплатить большие суммы доначислений за отопление. Чтобы в квитанциях не было сумасшедших цифр, такие надбавки будут жёстко регулироваться.

Госжилинспекция контролирует и уборку городов области от песка и мусора, накопившихся за зиму. Это особенно актуально, ведь уже пора заканчивать подготовку к празднованию Дня Победы. Что касается ветеранов, то им к празднику выплатили по 10 тысяч рублей.

Что же касается массовой части праздника, то 8 мая торжественное событие состоится в Долине Славы, а 9-го в Мурманске пройдёт военный парад.