Новый железнодорожный мост через Колу прошёл испытания на прочность

Сейчас завершается обустройство инфраструктуры. После сдачи в эксплуатацию по участку пойдут поезда.

Напомним, работы по установке всех пролётных строений завершили 8 сентября. Новое сооружение без центральной опоры. Судя по видео, опубликованном в интернете очевидцами, по мосту уже прошёл состав, но информации об официальном запуске ветки пока нет.