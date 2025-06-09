«Нулевой рубеж»: современная поэзия и проза – это не только про любовь

Сегодняшние тревоги, переживания ложатся в основу текстов авторов. Конечно, актуальная тема СВО, о которой пишут много и проникновенно. В областной научной библиотеке встретились писатели, поэты и ценители их произведений.

На творческую встречу с мурманскими поэтами и писателями пришли семьи военнослужащих и участников СВО, представители общественных организаций и неравнодушные люди, которые ценят современное творчество.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Мы сейчас находимся в уникальном моменте. Примерно десять лет литература новая, фронтовая её называют, литература Z, она на самом деле зародилась еще в 2014 году. Первые стихи о Донбассе, первая литература о боевых действиях. Мы сейчас точно ещё не пережили её пик, впереди нас ждут ещё легендарные авторы, новые звёзды литературные. Я очень внимательно наблюдаю за тем, что появляется, читаю сборники. Их выходит достаточно много».

Вечер проводили под названием «Нулевой рубеж». И оно было выбрано неслучайно. Участники спецоперации признаются, для них это выражение означает границу между жизнью и смертью, линию боевого соприкосновения.

Олег Конышев, председатель координационного совета по сохранению исторической памяти, член координационного совета Ассоциации участников СВО Мурманской области, мурманский окружной атаман: «Здорово, что нас помнят, что мы не стали героями вчерашнего дня. Теперь мы ещё и «Герои Севера». Есть такая программа уникальная. Для меня очень важно то, когда было расширенное заседание областной Думы и отчёт губернатора за прошедший год, то весь зал встал… Люди просто встали перед простыми ребятами. Здорово, что приглашают».

По словам наших авторов, главное отличие современных произведений в том, что их пишут из первых уст, честно и чётко попадая в самое сердце читателя, находящегося далеко от мест боевых действий.

Марина Чистоногова (Доценко), член Союза писателей России, поэт, журналист, руководитель региональной организации «Культурный фронт России»: «Надо ребят поднимать духовно. Читать на только грустные стихи, которые пишутся сейчас. А они пишутся очень горькие, потому что душа болит. С этим поднимаешься, засыпаешь, молишься. Я желаю всем творить во славу Победы. Потому что поэзия – это молитва. Чем больше мы будем молиться, тем раньше наступит Победа».

Такие произведения – это вечный нерукотворный мемориал самоотверженности и героизму людей, отдавших жизнь за защиту Отечества.