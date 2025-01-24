Нужен кружок юных астрономов, или Парад планет привлёк внимание к важной теме

На этой неделе любители астрономии смогли стать свидетелями потрясающего зрелища: в ясную погоду в небе можно было наблюдать парад планет.

Наш корреспондент узнал, кто в этот день вышел на улицу с телескопом, чтобы полюбоваться этим удивительным явлением.

В день парада планет, когда небесные светила выстраиваются в ряд, взгляды всех астрономов устремляются в небо.

Леонид Ершов, председатель Астрономического клуба «Орион»: «Планеты, сами по себе движутся, поэтому они могут появится, могут не появится, они тоже, как и Земля, вокруг Солнца вращаются. Вот такое явление, чтобы они в кучу собрались, бывает очень редко».

Многие с нетерпением ждали это события. Участники клуба «Орион», как и многие другие любители астрономии, вышли на улицу, чтобы насладиться этим впечатляющим зрелищем.

Наталья Романова, научный сотрудник Полярного геофизического института КНЦ РАН: «Был прекрасно виден Дворец творчества «Лапландия» над которыми висели Марс».

Астрономией увлекаются как взрослые, так и дети. Например, четвероклассник Андрей Попов с малых лет интересуется звёздами. Как и его старшие коллеги он не мог пропустить парад планет.

Андрей Попов: «Я вчера наблюдал Венеру и Сатурн чуть-чуть … И Юпитер хотел рассмотреть».

Павел и Татьяна Поповы, родители Андрея: «С двух лет он начал рисовать … всё про планеты».

Родители Андрея сразу поддержали его интерес и подарили школьнику его первый телескоп. А в этот Новый год Андрей получил в подарок уже полупрофессиональный аппарат, с которым он выходит на поиски небесных светил. Конечно, для наблюдения за звёздами нужна не только техника. В деле астронома-любителя важно учитывать и положение звёзд, и погодные условия.

Андрей Попов, юный астроном: «Для начала время надо выбрать правильное. Надо, чтобы ясная погода была. И найти подходящее место: тёмное, чтобы огни города не светили. Тогда можно смотреть на планеты, туманы, на галактику. Иногда удаётся даже сделать снимок».

Своё будущее Андрей уже распланировал. Связать жизнь молодой человек решил со звёздами.

Андрей Попов: «Для меня это увлечение, хотел бы работать лучше астрономом, чем космонавтом».

Да, найти подходящее место для наблюдения за звёздами в городских условиях– та ещё задача, когда дальше двора уходить одному нельзя, да, и страшно.

Павел и Татьяна Поповы, родители Андрея: «Был забавный случай, когда, вот он рассказывал, что встал в четыре часа утра и пошёл в огород. Там собака у нас в вольере – немецкая овчарка, он её выпустил. Он боялся один находиться там, поэтому он её выпустил. Она бегала и вишню ела. Она с ним ходила и его защищала. И он там провёл около двух часов - до 6 часов утра. А потом ещё в 6 часов утра пришел, сел на подоконник и смотрел в окно.

– Я Орион искал и Плеяды, - сообщил он нам.

Родители только гадают, откуда у мальчика такой интерес к звёздам. Павел – пожарный, а мама работает в торговле. Но увлечение Андрея поддерживают всей семьей, даже младший брат – четырёхлетний Егор.

- Младший пока в садике, но тоже смотрит с ним… Он уже знает, что в ясный день надо на улицу бежать, в телескоп смотреть.

Андрей Попов: «Звёзды привлекают внимание, потому что они очень красиво выглядят на небе - яркие точки, как лампы на небе. Это моя поговорка».

Родители хотели отвести мальчика в кружок, где он мог бы развиваться в своём увлечении вместе с такими же ребятами. Однако они нашли только астрономический клуб «Орион», в котором состоят только взрослые.

Павел и Татьяна Поповы, родители Андрея: «Ждём очень кружок, просим … Они бы вместе ходили туда».

Леонид Ершов, председатель Астрономического клуба «Орион»: «У нас, к сожалению, нет сейчас детской секции».

В следующем году клубу «Орион» исполнится 30 лет. Круглая дата – хороший повод, чтобы основать ещё и кружок для детей, которые увлекаются астрономией. Тем более, что в Мурманске их немало.