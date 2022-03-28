Нужно быть готовыми к новой волне коронавируса в России

46 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мончегорске (14), Мурманске (9) и Ловозерском районе (5).

Заболеваемость коронавирусом в некоторых странах растёт, нужно быть готовыми к новой волне и в России, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов.

«Пока в этот процесс вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы», - сказал Чуланов. Он так же отметил, что пока в России идёт спад заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА «Новости».