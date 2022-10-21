Нужное людям: активно обновляются социальные объекты в Оленегорске

Раньше на этом месте в Оленегорске был неприметный сквер с несколькими проходными дорожками и натоптанными годами тропами. Горожанам было предложено участвовать в голосовании за выбор объекта, который будет благоустроен в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Победу одержал сквер «Надежда». Работы здесь производит строительная организация из Москвы.

Эрнест Атанесян, начальник по строительству подрядной организации: «Со сложностями столкнулись только по почве. Почва здесь немножко другая, не такая мягкая, как у нас. Каменистая, скалистая. Пришлось внести некие коррективы в конструктивные решения пешеходного моста, а в целом ничего для нас нового. Мы специализируемся на благоустройстве. Мы уже не первый год и много тысяч квадратных метров положили и бордюрного камня, тротуарной плитки. Для нас это не в новинку».

Работы должны были начаться в июне, но из-за разработки проектно-сметной документации и согласования подрядчика благоустройство началось на месяц позже. 4000 квадратных метров сквера будут вымощены тротуарной плиткой. Земельные работы выполнены на сто процентов.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «К работам приступили очень быстро. Они большие молодцы, работали постоянно, все вопросы, которые решались – это проблемные. Старались сообща вместе помогать. Это на благо города, мы это прекрасно понимаем, подрядчик это понимает, поэтому никаких задержек ни у кого не было. Старались максимально форсировать работы, чтобы успеть до плохой погоды, которая у нас сейчас есть».

Осталось установить малые архитектурные формы. На этом объекте они инновационные. Совсем скоро жители увидят пешеходный мост с амфитеатром, скамейку в виде волны длиной 25 метров, навесы с подсветкой. Для детей будут установлены качели и труба в стиле аквапарка.

Житель г. Оленегорска: «Нравится. Идёшь чистенько, хорошо и ноги не мажешь».

Житель г. Оленегорска: «Раньше здесь было намного не так. Здесь не было дорожек, была в основном каша. Там было очень сложно проходить из-за дождей. Так что сейчас мне очень приятно здесь ходить. Стало гораздо лучше».

Рядом со сквером находится спортивная школа «Олимп». Это единственный стадион с трибунами в Оленегорске. На сегодняшний день проводится капительный ремонт фасада помещения в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта».

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Фасад со времён постройки красился, поддерживался, но никак не менялся. Огромные слова благодарности и Андрею Владимировичу Чибису за поддержку и Светлане Ивановне Наумовой, министру спорта за то, что выделили финансирование, и мы комплексно подходим к нашим объектам спорта в городе Оленегорске. Осталось ведь сделать фасад и часть внутренних помещений. Инфраструктура к концу 2023 года будет сто процентов восстановлена в городе».

Проект фасада спортивной школы будет выполнен с подсветкой. На нём можно будет увидеть виды спорта, которыми занимаются дети в «Олимпе». Также утеплили стены и сохранили воздуховоды. До финишной прямой остались считанные дни. Работы планируют завершить до конца октября, скоро жители увидят в новом облике и спортивную школу «Олимп», и инновационное благоустройство сквера «Надежда».