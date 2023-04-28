Нужное людям! До 31 мая выбор проекта по благоустройству общественных территорий могут сделать жители ЗАТО Александровск

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по инициативе президента России уже 5 лет. За это время были реализованы тысячи проектов по благоустройству по всей стране. До 31 мая выбор проекта по благоустройству общественных территорий могут сделать жители 17 муниципалитетов, включая и ЗАТО Александровск.

15 апреля в Мурманской области стартовало голосование за объекты благоустройства. В ЗАТО Александровск свой голос на текущий момент уже отдали более 2000 жителей.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Мы будем принимать решения, которые будут приняты большинством людей. И чем больше людей будет вовлечено в голосование, тем яснее будет победитель. И я призываю голосовать, чтобы мы понимали истинные желания жителей нашего ЗАТО».

На выбор александровцев представлены объекты на следующих территориях: у дома №33 по улице П. Стеблина в Снежногорске, у дома №119 по набережной Сергея Преминина в Гаджиево, у домов №№ 25 и 26 по улице Красный Горн в Полярном, у домов №№ 91-95 по улице Душенова в Гаджиево, а также общественная территория площадь Победы в Полярном.

Максим Гарлинский, участник голосования, г. Полярный: «Нужно благоустроить города, чтобы наслаждаться их красотой».

Проголосовать за объекты может каждый житель Мурманской области, достигший возраста 14 лет на платформе 51.gorodsreda.ru. Также принять участие в опросе могут помочь волонтёры, они работают в каждом муниципалитете. В ЗАТО Александровск таких около 40 человек.

Ольга Компаниец, руководитель волонтёрского штаба ЗАТО Александровск: «Волонтёров вы можете встретить в учреждениях культуры, а также при проведении массовых мероприятий».

У каждого добровольца есть специальная жилетка с надписью «Города меняются для нас» или «Сделаем город комфортнее». Волонтёр вносит в специальное приложение на своём смартфоне ваш номер телефона, на него приходит код подтверждения, который необходимо сообщить волонтёру. Напомним, голосование продлится до 31 мая.