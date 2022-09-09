Нужное людям: флотская столица преображается

В составе ЗАТО город Североморск не только одноимённый город, но и ещё ряд населенных пункта, в том числе Щукозеро, Сафоново, Североморск 3. Олег Прасов, глава ЗАТО город Североморск: «Они для нас не менее важны, чем город, поэтому мы обязательно в рамках работ по благоустройству, по ремонтным компаниям всегда заходим в наши посёлки».

В этом году Североморск 3 - один из первых, где ремонтные работы практически завершены.

При помощи Фонда капитального ремонта работы по обновлению кровли и фасад одного из жилых домов на улице Героев-североморцев уже на финальной стадии. Так же были заменены бордюрные камни, проведена реконструкция асфальтового покрытия во дворе многоэтажки. Делается всё возможное для того, чтобы расширить парковочные территории.

Олег Прасов, глава ЗАТО город Североморск: «Транспорта много, при строительстве изначально не было рассчитано на такое количество автомобилей, поэтому всегда была проблема с парковкой».

Как отметил глава флотской столицы, во дворах полностью обновили освещение. Из оставшихся работ - это обшивка новой контейнерной площадки под евробаки, которые впервые появятся в Щукозере и Североморске 3. К слову, именно пожелания городских жителей легки в основу благоустройства этих территорий.

Олег Прасов, глава ЗАТО город Североморск: «В Североморске три муниципальную власть представляет мой помощник, который при определении формата этих дополнительных парковочных мест общался с жителями и выслушивал их пожелания «.

Во время контрольных объездов по объектам замечаний от северян не поступало.

Станислав Чернавцев, помощник главы ЗАТО город Североморск: «Около дома по улице Героев-североморцев, 11 никогда не было тротуара, была узкая дорога для проезда одной машины. А сейчас, как вы видите, автомобильная площадка».

Но гораздо важнее то, что в Североморске 3 появится новая амбулатория. Лечебного учреждение в посёлке было, но оно едва ли соответствует современным стандартам.

Олег Прасов, глава ЗАТО город Североморск: «Здесь строится новая амбулатория. Уе в этом году, я думаю, работы будут завершены. Но это идёт по линии Министерства здравоохранения Мурманской области. А муниципалитету, как я понимаю, сотрудники из непрезентабельного старого здания, где они сейчас находятся, передут в новое, а у нас будет возможность снести это старое строение, которое находится на въезде в посёлок».

Пока подрядчик работает в рамках графика, сложностей в строительстве не возникает.

Сергей Павлов, прораб подрядной организации: «Строительные работы проходят вовремя, попадаем в календарный план. Проблем, я думаю, что не будет никаких».

В ближайшее время строители перейдут к монтажу фасада здания. А вот ремонт в рамках федеральной программы «БКД» дороги, ведущей из Североморска 3 к Североморску, начался в обратном направлении. Конечная остановка городского транспорта во флотской столице тоже приобретает более презентабельный вид.

Олег Прасов, глава ЗАТО город Североморск: «В компании у нас ведётся ремонт на двух улицах - улица Восточная и улица Кирова, общая протяжённость практически три километра».

На улице Кирова в Североморске в этом году обновили не только покрытие проезжей части, но и пешеходных дорожек, модернизируют на центральной улице и освещение.

Олег Прасов, глава ЗАТО город Североморск: «Дополнительные виды работ, которые мы проводим в рамках муниципального бюджета, мы устанавливаем освещение, приводим его в соответствии с ГОСТом, остановочные комплексы и светофорные объекты. На улице Кирова в ближайшее время запустим светофорный объект, возле первой школы и у нас появится новый светофор».

Власти и подрядные организации работают в тандеме и стараются при любой возможности создать дополнительные парковочные места.