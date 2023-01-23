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Нужное людям: голосуем за свои проекты, привлекаем врачей в регион льготами, рабочие места для безработных и «СОПКИ.СПОРТ» для молодёжи

Голосование по программе «На Севере - твой проект» скоро завершится. Свои голоса за предложенные инициативы оставили более 20 тысяч человек. Об этом во время оперативного совещания сообщил Андрей Чибис. Также на встрече обсудили ситуацию с медицинскими кадрами в регионе и вопрос развития молодёжных пространств «СОПКИ.СПОРТ».

Конкурс «На Севере - твой проект» стартовал в конце прошлого года. В течение декабря специалисты правительства собирали предложения северян по улучшению жизни в их муниципалитетах. Инициативы - самые разные: от обустройства детских площадок до ремонта подъездов и входных групп. В январе жители за предложенные проекты голосовали. А в феврале должны подвести итоги и отобрать проекты-победители, на реализацию которых будут выделены средства.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уже более 20 тысяч северян проголосовало на портале «Наш Север» за инициативы жителей Мурманской области. За что, конечно, всем нашим активным жителям огромное спасибо. Ну, и напомню, что в финал вышло 113 проектов. Проголосовать за них может любой житель Мурманской области, которому исполнилось 16 лет. По результатам голосования мы определим перечень проектов для реализации. Сегодня активность каждого нашего жителя важна и может стать решающей».

Ещё одна тема оперативного совещания - меры стимулирования, которые областное правительство внедряет для медицинских работников. Андрей Чибис сообщил, что теперь северные надбавки в 100-процентном объёме будут получать все медицинские специалисты государственных областных учреждений здравоохранения в возрасте от 35 лет. Также в этом году внедрили ряд новых мер поддержки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы ввели компенсацию оплаты аренды жилья медработникам за счёт регионального бюджета до 20 тысяч рублей в Мурманске и до 15 тысяч рублей по другим населённым пунктам области. Это дополнительная мера поддержки. В том числе, если в муниципалитете не хватает жилья, либо если медицинский работник сам хочет снимать квартиру по своему выбору, то и такая мера поддержки появилась. Увеличены в два раза стипендии для ординаторов и студентов, обучающихся по целевому направлению. Также установлена стипендия для студентов, которые обучаются в колледже».

Ещё одна хорошая новость! В нашем регионе снизился уровень безработицы. Сейчас она составляет менее 1%. Кроме того, доступны более 23 тысяч вакансий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По итогам прошлого года свыше 16 тысяч человек трудоустроили на подходящую им работу. 20 тысяч человек получили помощь в профориентации. Свыше 440 миллионов рублей было выплачено в том числе и на пособие по безработице, профессиональное обучение безработных граждан и выплаты для северян в рамках общественных и временных работ».

Во время совещания Андрей Чибис анонсировал открытие 7 новых молодёжных пространств «СОПКИ.СПОРТ». Это проект, направлен на популяризацию занятий спортом и физкультурой среди молодых северян. С ноября 2022 года, когда было открыто первое из них, «СОПКИ.СПОРТ» набрали уже более 8 тысяч посещений.

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