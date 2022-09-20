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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.22 19:30

Нужное людям: Кольская Центральная районная больница получила новое оборудование

В Кольской районной больнице состоялось долгожданное обновление медицинской техники. В учреждении установлены новые автоклавы для стерилизации, также частично заменено диагностическое и хирургическое оборудование. К примеру, в предыдущие годы санитаркам приходилось регулировать положение операционного стола посредством системы ручных приводов. А новый стол уже оборудован электроникой, которая значительно облегчит труд медиков.

Мария Киселёва, и.о. старшой медицинской сестры отделения хирургии ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»: «Раньше у нас был старый механический стол и были какие-то определённые трудности в плане того, чтобы поменять положение пациента на столе. Необходимо было подходить санитарке, врачу – отходить, это занимало определённое время. Сейчас, благодаря электронному, с помощью пульта даже врач - анестезиолог, не задействуя там никого из санитарочек, может спокойно сам поменять положение стола по просьбе врача».

Сами столы произведены в Беларуси и отвечают всем требованиям. Помимо этого, больница получила два наркозно-дыхательных аппарата, благодаря которым анестезия стала для пациентов ещё безопаснее.

Александр Серенко, и.о. заведующего отделением анестезиологии и реанимации ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»: «Он более информативный, все параметры, которые он контролирует, выводятся на один экран. Это избавляет нас от необходимости подключения каких-то сторонних мониторов, которые на старых аппаратах ставились, соответственно, отдельно. Здесь вся информация в одном блоке. Причём информация выводится на встроенный в аппарат дисплей практически без погрешностей».

Также учреждение приобрело несколько аппаратов УЗИ экспертного класса. На них проведено уже почти 3 тысячи исследований.

Елена Шугалей, врач ультразвуковой диагностики ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»: «У него лучше разрешающая способность, он оснащён всем набором датчиков. Теперь мы можем у каждого пациента посмотреть практически всё, что возможно, по ультразвуковой диагностике. Это и дети, и взрослые, и пожилые».

Повышенная разрешающая способность прибора позволит врачу лучше изучить патологию в теле пациента, а значит, качественнее провести диагностику. Средства на модернизацию медтехники выделены правительством области в размере 96 миллионов рублей.

Андрей Тихомиров, и.о. заместителя главного врача ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»: «Население Кольского района будет обеспечено высокотехнологичной помощью с помощью этого оборудования. В ближайшее время будет поставлено оборудование в амбулатории Лопарской, Междуречья, ну, и в другие населённые пункты».

Большая часть оборудования предназначена для диагностики. Оно включает в себя аппараты УЗИ и эндоскопы, также больница готовится к приобретению новых кислородных станций.

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