Нужное людям: открыли новый ФОК в ЗАТО г.Заозерск, в этом году построим новый корпус школы в Печенге, бассейн в Североморске и Дом культуры в Алакуртти

В ЗАТО Заозерск открылся новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. На открытии ФОКа присутствовал и губернатор Мурманской области. О своём визите в ЗАТО Андрей Чибис рассказал во время оперативного совещания.

Также в правительстве во время оперативного совещания говорили о планах по капитальному ремонту многоквартирных домов в регионе.

Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Заозерске совпало с празднованием Дня моряка-подводника. Появился ФОК по инициативе жителей ЗАТО. Они попросили губернатора Мурманской области во время одной из встреч помочь со строительством спортивного сооружения. В комплексе есть всё необходимое. В том числе два бассейна - взрослый и для детей, есть и универсальный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Раздевалки, тренерские комнаты, гардероб, медкабинет, камера сухого жара с комнатой отдыха и буфет. Я уверен, что этот объект будет пользоваться популярностью у жителей города. Напомню, что в этом году в рамках третьего этапа реновации ЗАТО мы приступим к строительству нового корпуса школы в Печенге, бассейна в Североморске и Дома культуры в Алакуртти».

Ещё одна важная тема оперативного совещания в региональном правительстве - капитальные ремонты многоквартирных домов, запланированные на этот год. Региональный оператор планирует провести 415 видов работ в 150 домах по области. Из них 119 домов отремонтируют за счёт средств собственников, а 31 дом - за счёт средств областного бюджета.

Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Во исполнение вашего поручения, о недопущении срыва сроков завершения ремонтных работ до конца 2023 года, региональный оператор принял решение о размещении аукционов ещё в октябре-ноябре 2022 года. И по состоянию на сегодня у нас уже заключены контракты по 120 многоквартирным домам. По 30 многоквартирным домам у нас находятся на стадии заключения, ведутся переговоры с подрядными организациями».

Также участники совещания поговорили о ходе реализации проекта «Приглашаем познакомиться с Мурманской областью». В нём участвуют дети в возрасте от 7 до 17 лет. Для них разработали ряд маршрутов и экскурсий по региону. Проект стартовал в прошлом году. В нём приняли участие более 32 тысячи школьников.