Нужное людям: подрядчика для сложного ремонта дворовой территории на улице Халтурина обязательно найдут

Руководители Мурманска продолжают объезд дворов города. В этом году капитальный ремонт затронет территории 28 многоквартирных домов. Двор на улице Халтурина, 1 и 3 тоже будет благоустроен.

Напомним, уже несколько лет этому участку уделяют пристальное внимание. Капитальный ремонт здесь должны были начать ранее, но из-за проблем с подрядчиком работы переносились.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «С 2020 года искали подрядную организацию для того, чтобы провести благоустройство двора. Двор очень сложный: две подпорные стенки, три сложные лестницы. Это всё предстоит переделывать. Конечно же, асфальт, освещение, спортивная площадка. Объём работ очень большой, но желающих на него не было. Но я думаю, что сейчас подрядную организацию подберём, для того чтобы летом всё сделать. Люди спрашивают об этом давно, подвести людей мы не можем».

Проектом предусмотрен ремонт проезжей части и тротуаров на площади более 2 тысяч квадратных метров, озеленение, установка газонных ограждений, замена люков инженерных сетей, установка скамеек и урн.

Но есть ещё одна тема, которая серьезно волнует горожан. Это отсутствие детских площадок поблизости. Власти пообещали взять этот вопрос на контроль.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Вы знаете, что не так далеко отсюда будет строиться школа на Советской улице. Здесь будут ходить дети, поэтому очень важно, чтобы помимо спортивной площадки, которая подразумевается в рамках проекта благоустройства этого двора, появилась и детская площадка. Это уже будет вне проекта благоустройства.

Юрий Валерьевич Сердечкин дал необходимые поручения, чтобы подыскать место под детскую площадку, которая будет востребована жителями этого района и не только этого двора.

Капитальный ремонт дворовых территорий в рамках проекта «Жильё и городская среда» должен быть выполнен уже к сентябрю этого года.