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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.24 19:30

Нужное людям: соглашения о социальном партнёрстве с крупными компаниями региона помогают повышать качество жизни северян

На заседании правительства Мурманской области рассмотрели итоги реализации соглашений о социальном партнёрстве с крупными компаниями за 2023 год, а также обсудили планы по наращиванию сотрудничества в текущем году.

Всего с 2020 года в рамках реализации соглашений о социальном партнёрстве в развитие Мурманской области направлено почти 24,5 млрд рублей. Пять из восьми соглашений – с крупными промышленными гигантами реализуются уже не первый год, что говорит о надёжных партнёрских отношениях, выстроенных между правительством области и предприятиями.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что дополнительные средства, которые вкладываются помимо налогов, позволяют решать больше задач, направленных на развитие региона, повышать качество жизни в населённых пунктах, где присутствуют компании. Основные сферы – ЖКХ, здравоохранение, культура, образование, спорт и благоустройство.

При этом региональное правительство стремится увеличивать число партнёров. В 2023 году было подписано два рамочных соглашения с компаниями «Полярный литий» и «Арктический литий». Кроме того, начата реализация соглашения с «Национальной транспортной компанией».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В настоящее время между регионом и крупными компаниями заключено восемь соглашений. В их рамках реализуется 138 мероприятий в семи муниципалитетах: Мурманске, Мончегорске, Печенгском и Ковдорском округах, Кировске, Апатитах, Полярных Зорях. В 2023 году мы планировали вместе направить 9,2 миллиарда рублей. В результате план был перевыполнен и составил 107%, общий объём вложенных средств превысил 9,8 млрд рублей».

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