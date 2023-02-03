Нужное людям: «СОПКИ», «СОПКИ.СЕМЬЯ» и «СОПКИ.СПОРТ»

А в этом году в городе подводников откроется ещё одно бесплатное пространство для занятий физкультурой «СОПКИ.СПОРТ».

Психологические тренинги, проработка добровольческих акций, реализация молодёжных программ, музыкальные репетиции и написание шуток для игр КВН – это лишь небольшой перечень того, чем занимаются подростки под руководством опытных наставников в «СОПКАХ». Напомним, первое молодёжное пространство в ЗАТО Александровск в сентябре текущего учебного года открыли в Снежногорске, оно уже стало местом притяжения для десятков талантливых школьников города.

Вслед за молодёжным пространством «СОПКИ» в «Розе ветров» Снежногорска современные пространства появятся в Полярном и Гаджиево. Помимо хорошо знакомых «СОПОК» для молодёжи, в Полярном запустят новую точку притяжения «СОПКИ.СЕМЬЯ». С просьбой открыть такие новые комфортные пространства для общения и решения различных жизненных ситуаций в небольших муниципалитетах и ЗАТО к главе региона Андрею Чибису северяне обращались на встречах и в личных просьбах.

А в этом году в городе подводников откроется ещё одно бесплатное пространство для занятий физкультурой «СОПКИ.СПОРТ».